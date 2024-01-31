أسعار البيض اليوم الأربعاء 31-1-2024.. «اعرف الطبق بكام»

تشهد أسعار البيض اليوم الأربعاء 31-1-2024، استقرارا في سعر البيع من المزارع والأسواق، وهو ما كشفه الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن عن استقرار الأسعار، على نفس أسعار أمس الثلاثاء، نتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب.

وسجلت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم، وفق مبادرة خفض الأسعار 115 جنيها في المزارع، وتختلف الأسعار قليلًا عندما تصل إلى المستهلك، نظرا لمصروفات النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

ويبلغ سعر طبق البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بسعر يتراوح بين 138 و140 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

ويسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 138 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 140 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 144و155 جنيها للطبق.

وتتغير الأسعار في بورصات البيض والدواجن عن التي تصل إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، وتأتي التغيرات نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي.