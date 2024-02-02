موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات والمدن المختلفة

تختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى، وفق التوقيت المحلي، نظرا لاختلاف الغروب والشروق من مكان لآخر، لذا تحرص الهيئة العامة للمساحة المصرية على نشر مواعيد الصلاة والتوقيتات المختلفة بشكل يومي، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة.

ونشرت الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 2 فبراير، إذ تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تقديم خدمة مهمة للمواطنين، ويمكنهم من خلالها معرفة مواقيت الصلاة في أي مكان في مصر.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 2 فبراير في مختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: أذان الجمعة عند الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: أذان الجمعة الساعة 12:11 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الجمعة الساعة 11:56 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: أذان الجمعة الساعة 12:14 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: أذان الجمعة الساعة 12:07 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الجمعة الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: أذان الجمعة الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الجمعة الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: أذان الجمعة الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الجمعة الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: أذان الجمعة الساعة 12:25 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الجمعة الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: أذان الجمعة الساعة 12:12 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الجمعة الساعة 12:04 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: أذان الجمعة الساعة 12:06 مساءً.