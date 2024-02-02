«تموين الإسكندرية»: استمرار صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، استمرار صرف السكر الحر «الإضافي» على البطاقة التموينية بالسعر المخفض 27 جنيها للكيلو، مع استمرار بيع السكر المخفض بمبادرة تخفيض السلع الأساسية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في السلاسل الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الإسكندرية.

صرف السكر الإضافي

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه لا صحة لشائعات وقف صرف السكر الإضافي على البطاقة التموينية بواقع كيلو واحد للبطاقة الأقل من 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة الأكثر من 4 أفراد، وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، مع استمرار مبادرة بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل الكبرى.

الحملات مستمرة

وأضاف «القلش»، أن مديرية تموين الإسكندرية مستمرة في شن الحملات التموينية في جميع أنحاء الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من تنفيذ القرارات الوزارية للقضاء على ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر من بعض التجار، وكذلك للاطمئنان على جودة وصلاحية المواد الغذائية التي يتم تداولها في الأسواق حرصاً على سلامة المواطنين.