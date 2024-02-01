رئيس مركز القدس للدراسات: هناك أهدافا غير معلنة لوقف تمويل «أونروا»

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ هناك أهدافا غير معلنة لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف عوض، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة القاهرة الإخبارية، تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن إسرائيل تستطيع أن تتحكم بالمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وبالتالي تتحكم بكمياتها وطرق توزيعها والمستفيدين منها، وكذا السيطرة الاقتصادية والأمنية على غزة، وبالتالي السياسية على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا هدف مهم جدًا بالنسبة لإسرائيل فضلا عن أهداف أخرى.

وأوضح أن عملية تصفية وكالة الأونروا، وقطع هذا الجسم الدولي المترافق مع فكرة حق العودة وتعريف اللاجئين وقاعدة البيانات التي تمتلكها الوكالة، كل ذلك يتم تصفيته وإلغاءه، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترى في الأونروا أنها جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، وأنها تُؤبد فكرة اللائجين وتجعل هذه القضية موجودة في الوعي والسياسة وبالتالي في الحقوق.

وأكد عوض، أن تصفية الأونروا جزء من تفكيك البعد الدولي والتدوير للقضية الفلسطينية، حيث رأينا في هذه الحرب كيف شلت إسرائيل كل الهيئات الدولية وترفض أيضًا التدخل الدولي.