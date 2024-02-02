ريهام عبد الغفور تطلب الدعاء لوالدها في يوم الجمعة

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الدعاء لوالدها الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا الفترة الأخيرة من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ريهام عبد الغفور تدعو لوالدها

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها من خلال خاصية «ستوري» صورة لوالدها وبجواره ثلاث سور من القرآن الكريم، وهي «سورة الإخلاص والفلق والناس» وعلقت عليها: «أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

ريهام عبد الغفور في مسلسل الأصلي

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور قدمت مؤخرا مسلسل «الأصلي»، والذي شاركت فيه عددا كبيرا من الفنانين من بينهم منال سلامة وأحمد الشامي ويوسف عثمان وشاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

كما يعرض لها الآن في دور العرض السينمائية فيلم ليلة العيد، الذي تشارك فيه عددا من الفنانين من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري وسيد رجب، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.