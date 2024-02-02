الدفع بفرق التدخل السريع لمواجهة سوء الأحوال الجوية بمرسى مطروح والعلمين

تكثف فرق التدخل السريع بمحافظة مطروح من جهودها لسحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والطرق السريعة والدولية في المدن والمناطق المختلفة، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها العديد من المحافظات بينها مطروح خلال الساعات الأخيرة.

الدفع بفرق التدخل السريع في العلمين

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ على مستوى مجالس المدن بسبب عدم استقرار حالة الطقس اليوم، وجرى الدفع بفرق التدخل السريع في مركز ومدينة العلمين لسحب تراكمات مياه الأمطار من طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعمل سيولة مرورية في الاتجاه القادم من مطروح إلى الإسكندرية والعكس.

رفع آثار الأمطار في مطروح

وأضاف محافظ مطروح، لـ«الوطن»، أنه بسبب عدم استقرار الطقس في مطروح جرى الدفع بسيارات ومواتير ومعدات شفط في مدينة مرسى مطروح من خلال مجلس المدينة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والتعامل على مدار الساعة مع مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، في ظل الاستنفار الكامل في جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يتأثر به طقس مطروح.

غرفة العمليات

وأكد محافظ مطروح وجود متابعة مستمرة من خلال غرفة عمليات محافظة مطروح للمتغيرات حالة الطقس في مطروح مع مجالس المدن في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، وهي المدن الساحلية التي تتعرض لسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية غزيرة بشكل متقطع، ويتم استقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل معها بشكل فوري.