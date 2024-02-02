شخص يعيد 2 مليون جنيه دخلت حسابه البنكي بالخطأ: لم أتردد لحظة

لم يتردد سعيد ذكي، في العقد السادس من العمر، أحد أهالي رأس غارب بالبحر الأحمر، للحظة واحدة في إعادة مليوني جنيه دخلت حسابه البنكي عن طريق الخطأ، ضاربا بذلك أروع الأمثلة في الأمانة والشرف.

ذكي يعيد 2 مليون جنيه لصاحبها

وقال «ذكي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان حريصا على إعادة المبلغ المالي كاملا لصاحبه في أسرع وقت، «الحمدلله مستورة، لا أريد أموالا، ويكفيني السيرة العطرة التي أتركها لأبنائي، وكنت سعيدا بإعادة الأموال لصاحبها».

وأضاف: «كنت في الشغل واتصل بي صديقي، وأكد أنه تم تحويل المبلغ على حسابي بالخطأ وهو يخص أحد أقاربه، لم أتردد لحظة واحدة في إعادتها لصاحبها، أنا عندي ولدين وبنتين وربيتهم بالحلال وكفاية أسيبلهم السيرة الطيبة».

صاحب الأموال محظوظ

فيما قال الحاج محسن حامد، من مدينة رأس غارب، وصديق «ذكي» الذي أبلغه بتحويل الأموال لحسابه بالخطأ، إن صاحب الأموال كان محظوظا برد الفعل، وعندما اتصلنا به لإعادة الأموال قال بالحرف الواحد «اعتبر الفلوس رجعت لصاحبها»، مؤكدا أنه معروف في رأس غارب بالأمانة والطيبة وحسن المعاملة.