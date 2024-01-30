القدس وسوريا وفنار إيفل.. تعرف على أشهر مناطق رأس غارب

تحتفل مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر بالذكرى 54 للعيد القومي للمحافظة، تزامنًا مع شهر يناير من كل عام، وتشمل مظاهر الاحتفالات افتتاح عددًا من المشروعات، وتطوير شوارع وميادين ومناطق سكنية تعود لثلاثينات القرن الماضي.

القدس وتل أبيب وسوريا.. أشهر مناطق رأس غارب

وتعتبر أشهر المناطق السكنية في مدينة رأس، القدس وسوريا ودمشق وبور سعيد والسقالة ومنطقة فنار إيفل.

وأوضح محسن حامد من أهالي مدينة رأس غارب لـ«الوطن» أنّ أنه جرى تسمية المناطق بهذه الأسماء يعود إلى منتصف القرن الماضي، عندما جرى إنشائها كمساكن للعمال والموظفين بشركة الآبار الإنجليزية للحفر، مع بداية توافد المواطنين للسكن لأول مرة في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

رأس غارب.. مدينة البترول في البحر الأحمر

يذكر أن مدينة رأس غارب تقع في المدخل الشمالي لمحافظة البحر الأحمر، وتبعد عن الغردقة 150 كيلومترًا، وتضم المدينة قريتين هما الزعفرانة ووادي دارا، بالإضافة إلى عدد من شركات البترول التي تنتج ما يقرب من ثلثي إنتاج مصر من البترول، وتم حفر أول بئر بترول بمدينة رأس غارب عام 1937، ويبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة.

تطوير مدينة رأس غارب

وكشف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، في تصريحات لـ«الوطن» تطوير الشوارع والميادين بالمناطق السكنية، وإحلال وتجديد الأرصفة، وتركيب البردورات وإنشاء أماكن انتظار للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة البحر بالعيد القومي.