إنجازات الدولة في حماية سكان رأس غارب من السيول.. بحيرات صناعية وحواجز

في عام 2016، خصصت الدولة المصرية ملايين الجنيهات، لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول في مدينة رأس غارب ومدن البحر الأحمر، إذ وضعت على عاتقها مسؤولية حماية أرواح المواطنين ووقايتهم من خطر السيول.

يقول اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدولة نفذت عددًا من المشروعات لحماية سكان مدينة رأس غارب من خطر السيول، ونجحت في توجيه مياه السيول بعيدًا عن كردون المدينة، وتجميعها في بحيرات صناعية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مشروعات الحماية من السيول في رأس غارب

وتتمثل هذه المشروعات، في إنشاء قناة صناعية بطول 12 كيلومترًا، وحاجز لحماية الأودية وإنشاء 3 بحيرات صناعية في قرية الزعفرانة شمال رأس غارب، وثلاثة حواجز توجيه بوادي عربة بالزعفرانة، وحاجزي توجيه على طريق غارب - الشيخ فضل، الحاجز الأول بالكيلو 8 ويضم 16 بربخًا، سعة البربخ 3×3 متر، والحاجز الثاني بالكيلو 50، ويضم 10 برابخ، سعة كل بربخ 3×3 متر، والثالث بالكيلو 51، بعدد 10 برابخ سعة البربخ 3×3 متر.

إعلان حالة الطوارئ في موسم السيول بالبحر الأحمر

ومن جهته، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول، وإعلان حالة الطوارئ والتشديد علي رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول، ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية، وتشكيل لجان لحصر المباني الآيلة للسقوط، ووضع خطة إزالة وتشكيل غرفة عمليات لمجابهة ومواجهة الأزمات في مدن البحر الأحمر.