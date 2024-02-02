هل قدم الدين روشتة للتخلص من الجاثوم؟.. اعرف سبب حدوثه وعلاجه الصحيح

الجاثوم من المشكلات التي تواجه البعض خلال النوم، وتسبب لهم ألمًا وصيقًا شديدًا، ما يجعل كثيرون يبحثون عن سبب حدوث هذه المشكلة وعلاجها، وعما إذا كان لها علاقة بالضغوطات النفسية التي يتعرضون لها خلال يومهم أم لا.

التخلص من الجاثوم.. ماذا قال الدين؟

كيف أتخلص من الجاثوم؟ سؤال تلقته دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، ليجيب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالإفتاء، مؤكدًا أن الجاثوم مرض أو خلل نفسي، ليس له أصل في الشرع: «لا يوجد حديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن مرض الجاثوم».

وأضاف «عبد السميع» في رده، أنه على الرغم من كون الجاثوم مرضًا نفسيًا لا علاقة له بالشرع، إلا إنه يمكن مواجهته أو تقليل فرص الإصابة به من خلال اتباع آداب ما قبل النوم: «سيدنا النبي علمنا آداب ما قبل النوم، ولذلك نوصي المشاهدين أن يناموا على طهارة، يعنى يتوضأ عشان يناموا، وهذا الوضوء لا ينقضه ما ينقض الوضوء، فهذا يجعل الإنسان هادئًا».

قراءة «الفاتحة» والنوم على الجانب الأيمن

نصح «عبد السميع» بقراءة سورة الفاتحة والنوم على الجانب الأيمن، لافنًا إلى أن ذلك يجعل الشخص يقضي ساعات نومه في هدوء وسكينة: «لو ده محصلش يروح لطبيب نفسي فورًا، وهذا ليس عيبًا فالمرض النفسي كأي مرض».

مراحل للجاثوم.. متى تذهب لطبيب نفسي؟

أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، في بيان، أن هناك ثلاث مراحل يمر بها الشخص في أثناء حدوث الجاثوم، أولها الحلم المخيف، ثم الانتباه لشلل الحركة، والمرحلة الثالثة هي استعادة الحركة، لافتًا إلى أن مرض الجاثوم يأتى للناس الطبيعية مرة أو مرتين في العمر، وأنه إذا تكرر أكثر من ذلك، يكون الأمر متعلقًا بوجود مرض نفسي، وحينها يجب التوجه إلى طبيب مختص.