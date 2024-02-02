أسعار الفائدة في البنوك على شهادات الادخار 2024.. تعرف على أعلى عائد

تُعد شهادات الادخار التي تتيحها العديد من البنوك المصرية لعملائها فرصة مهمة للمواطنين من أجل استثمار أموالهم بطرق بسيطة وبعائد مضمون سواء جرى صرفه شهرياً أو سنوياً، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الفائدة في البنوك على شهادات الادخار 2024 وتحديداً الشهادات الأعلى في العائد.

أسعار الفائدة في البنوك على شهادات الادخار 2024

وتعد شهادة الادخار التي أتاحها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأعلى في أسعار الفائدة في البنوك منذ بداية العام الجاري 2024.

شهادة «طلعت حرب» من بنك مصر

- مدة شهادة «طلعت حرب»: عام كامل.

- العائد ودورية الصرف: 27% ويتم صرفه بعد نهاية مدة الشهادة، أو 23.5% ويتم صرف العائد شهرياً على مدار الـ12 شهرا.

- فئة الشهادة: من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري

- مدة الشهادة البلاتينية السنوية: عام.

- العائد ودورية الصرف: 27% ويتم صرفه بعد نهاية مدة الشهادة، أو 23.5% ويتم صرف العائد شهرياً على مدار الـ12 شهرا.

- فئة إصدار الشهادة: من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.