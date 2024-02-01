خبير اقتصادي: البنوك المستفيد الأكبر من رفع سعر الفائدة (فيديو)

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة طبيعية بين التضخم وسعر الفائدة، مشيرًا الى أنه مع زيادة التضخم يتم رفع الفائدة بمعدل موازٍ حتى يقلل التضخم، ما يؤثر على الأسعار والأسواق، وهو ما يمس المستهلك في المقام الأول، ومن ناحية أخرى للحفاظ على قيمة المدخرات.

التضخم في القراءات السابقة كان منخفضًا نوعًا ما

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، قائلًا «اللي حصل أن البنك المركزي قال حاجتين، قال إن التضخم في القراءات السابقة كان منخفضًا نوعًا ما، التضخم عام 2022 كان عالي جدًا، البنك المركزي قال رغم أن التضخم قليل، لأن السنة اللي مبنية عليها كان بها التضخم عالي، ويرى أن التضخم سيكون في ازدياد ولذلك تحوط ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% إعمالًا بالعلاقة الموجودة بين التضخم وسعر الفائدة».

المستفيد الأكبر من رفع سعر الفائدة

وتابع: «كانت توقعات الخبراء والمحللين، أنه سيتم رفع الفائدة 5% أو أنه سيكون هناك تثبيت لسعر الفائدة، لكن ما حدث جاء مخالفا لجميع التوقعات، وهو ما له أثران، الأول أن رفع الزيادة فى الوقت الحالى يؤثر على الدين الحكومي، والأمر الآخر، أنه سيكون مريحا إلى حد ما للبنوك، فالبنوك هي المستفيد الأكبر من رفع سعر الفائدة».