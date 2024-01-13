لو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف أرباح شهادة «طلعت حرب» بفائدة 27%

أعلن بنك مصر مؤخرا عن طرح شهادة ادخار جديدة تحت اسم شهادة «طلعت حرب»، والتي يصل عائدها إلى 27% سنويا، لذا تستعرض «الوطن» مكسب أو عائد الذي سيعود على صاحب الشهادة الجديدة حال اشتراها بمبلغ 100 ألف جنيه.

تفاصيل شهادة طلعت حرب الادخارية بعائد 27%

وكشف بنك مصر عن تفاصيل شهادة طلعت حرب الادخارية الجديدة وهي إما بعائد 27% سنوياً يتم صرفه بعد نهاية مدة الشهادة وهي لمدة عام، أو من خلال عائد 23.5% سنوياً يصرف يشكل شهري.

ويمكن شراء شهادة طلعت حرب دون الحاجة للذهاب إلى فروع بنك مصر بالمحافظات، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية، وهي:

- الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

- ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

المكسب حال شراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر بملغ 100 ألف جنيه

وفي حال شراء العميل شهادة طلعت حرب من بنك مصر بمبلغ 100 ألف جنيه، فإنه أمامه خيارين، الأول الحصول على عائد 27% من قيمة المبلغ نهاية العام وهي مدة الشهادة أي أنه سوف يحصل على مبلغ 27 ألف جنيه، أو الحصول على عائد 23.5% سنوياً ولكنه سيحصل على مبلغ شهري قيمته 1958 جنيهاً على مدار 12 شهر.