طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار رعدية وثلوج والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

يشهد طقس الإسكندرية اليوم سقوط أمطار رعدية غزيرة على مختلف الأنحاء بسبب منخفض جوي تتعرض له المحافظات الساحلية، وتأثرت به عروس البحر المتوسط، شمل سقوط أمطار بشكل متقطع خلال الساعات الأخيرة، ومتوقع سقوطها على مدار اليوم.

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة

وتسبب عدم استقرار طقس الإسكندرية اليوم في سقوط أمطار رعدية على مدار الأربعة أيام الماضية والمستمرة حتى اليوم، في ظل سوء الأحوال الجوية الذي يعصف بعدة مناطق.

ثلج وبرودة شديدة في الإسكندرية

وسقطت ثلوج بيضاء صغيرة بسبب طقس الإسكندرية السيئ تصاحبها أمطار رعدية شديدة على مختلف أحياء عروس البحر المتوسط.

رفع حالة طوارئ لمواجهة طقس الإسكندرية

وأعلنت المحافظة عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة طقس الإسكندرية غير المستقر والتعامل السريع حالة سقوط أمطار رعدية على الأحياء والمدن، بتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، مشددا على متابعة غرفة العمليات بالمحافظة لمستجدات حالة الطقس اليوم، مع غرفة العمليات الفرعية في جميع الأحياء.

انتشار فرق الصرف الصحي

وانتشرت فرق التدخل السريع التابعة لشركة الصرف الصحي في الإسكندرية من خلال التمركزات والدفع بسيارات الصرف والمعدات اللازمة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الطرق الداخلية والسريعة لعمل سيولة مرورية على مختلف الطرق، في ظل عمل مستمر على مدار 24 ساعة في جميع المناطق السكنية شرق وغرب ووسط الإسكندرية.