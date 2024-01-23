أحداث اقتصادية حول العالم.. ارتفاع النفط ورغبة نيجيريا في الانضمام لـ«بريكس»

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث كان من أهمها ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا، فيما أبدت نيجيريا رغبتها في الانضمام إلى «مجموعة بريكس».

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت»، بنسبة 0.09%، لتسجل 80.13 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم «غرب تكساس الوسيط»، وفقا لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية، بنسبة 0.27%، ليحقق 74.96 دولار للبرميل

وجاء ارتفاع أسعار النفط، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية،على خلفية تراجع إمدادات الخام الأمريكية إثر موجة من الطقس البارد، والتوترات الجيوسياسية والوضع في منطقة الشرق الأوسط «حرب غزة».

نيجيريا تطلب الانضمام لـ «مجموعة بريكس»

وفي نيجيريا الواقعة غرب أفريقيا، والعضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» المكونة من «15 دولة»، أعرب وزير الخارجية ميتام توجار في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن رغبة «أبوجا»، بالانضمام إلى «مجموعة بريكس»، المكونة من روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري.

«موسكو»: حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع «بريكس»

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، على لسان وزيرها، سيرجي لافروف، أن نحو 30 دولة مهتمة بالتقارب مع «مجموعة بريكس»، فيما أشار المدير العلمي لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، إن المزيد من التوسع في المجموعة سيحدث إلى حد كبير بسبب انضمام دول إفريقية إليها، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الأرجنتين، طالبت مجموعة من 15 نائبا معارضا من كتلة «الاتحاد من أجل الوطن» في كونجرس الأرجنتين، في وقت سابق من حكومة الرئيس خافيير ميلي، تقديم مبرر لقرار عدم انضمام البلاد إلى «مجموعة بريكس».

45 مليار دولار حجم صادرات المواد الزراعية والغذائية الروسية

بدورها، أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أن صادرات المواد الزراعية والغذائية في العام الماضي 2023، بلغت مستوى قياسيا عند 45 مليار دولار،، فيما أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى استحواذ الحبوب والزيوت النباتية والأسماك والمأكولات البحرية على الجزء الأكبر من الصادرات.