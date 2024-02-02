«زراعة الشيوخ» تناقش دراسة عن تطبيق نظام الري الحديث في المحافظات الأحد

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن «تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر.. الجدوى والفرص والتحديات»، بحضور المسؤولين عن وزارة الموارد المائية والرى.

تستعرض اللجنة خلال اجتماعها، التقرير المعد عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري».

أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية بحث الملف المهم المتعلق بتطبيق نظم الري الحديث، بهدف تحقيق خطة الدولة في التوسع الزراعي، مشيرا إلى أن مياه الري تمثل التحدي الأكبر أمام التوسع الزراعي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في سبيل توفير مياه الري، اللازمة في تحقيق التوسع الزراعي.

أضاف «الجبلي» في بيان، أن نظم الري الحديث تساعد بشكل كبير في ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعات، وبالتالي توفير كميات من المياه لزراعة مساحات جديدة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن التحديات المائية والتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه الدولة، تتطلب منا بحث تلك الجهود الممكنة وتذليل أي عقبات أمام تطبيق تلك النظم الحديثة في الري التي تؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وتوفير مياه لتحقيق التوسع الزراعي لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار المهندس عبد السلام الجبلي، إلى ضرورة وجود تسهيلات كبيرة في تطبيق تلك النظم الجديدة في الري ليكون من السهل تنفيذها وتحقيق المستهدف منها.

أكد أن اللجنة سوف تستمع إلى كل الآراء والخطوات والجهود الحكومية في ذلك الملف، وكذلك المقترحات التي من شأنها التوسع في تطبيق ذلك النظام الحديث في الري سواء في الأراضي الزراعية الجديدة أو الحالية.