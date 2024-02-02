رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في 10 محافظات.. بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن إتاحة بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في 10 محافظات، إذ يمكن للطلاب من خلاله الدخول والحصول على النتيجة بكل سهولة.

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في 10 محافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات أنه جرى تحديد رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من أجل تسهيل الأمور على الطلاب في البحث عن النتيجة وجاءت الروابط في مختلف المحافظات كالآتي:

- محافظة القليوبية: أشارت مديرية التربية والتعليم أنه سيتم الحصول على النتيجة بعد اعتمادها من هنا.

- محافظة سوهاج: حددت مديرية التربية والتعليم رابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هنا.

- محافظة أسيوط: جري قيام المديرية بتحديد رابط من أجل الحصول علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

- محافظة الوادي الجديد: اعتمد محافظة الوادي الجديد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بنسبة نجاح 95.8%، ويمكن الحصول عليها من هنا.

- محافظة الإسكندرية: أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية وحددت رابط الحصول عليها من هنا.

- محافظة مطروح: اعتمد محافظ مطروح نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول خلال الفترة الماضية، ويمكن للطلاب الحصول عليها من هنا.

- محافظة شمال سيناء: حددت مديرية التربية والتعليم رابطا من أجل الحصول على النتيجة التي اعتمدها المحافظ خلال الأيام الماضية من هنا.

- محافظة القاهرة: حددت المحافظة رابطا من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.

- محافظة الدقهلية: أشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل، ويمكن للطلاب الحصول عليها من هنا.

- محافظة كفر الشيخ: يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على النتيجة فور اعتمادها من هنا.