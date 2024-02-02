اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 17 محافظة خلال ساعات.. اعرف الرابط

تشهد 17 محافظة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال ساعات، إذ تكثف مختلف الكنترولات بمديريات التربية والتعليم من أعمال الرصد والمراجعة، لاعتمادها من المحافظين، وإعلانها رسميًا أمام كافة الطلاب والطالبات، فيما خصصت كل محافظة رابطًا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تيسيرًا على الطلاب وذويهم في معرفة درجاتهم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 17 محافظة خلال ساعات، ورابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم أو رقم الجلوس أو كلاهما معًا، فضلًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم بالاسم وذلك خلال الأسبوع المقبل فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية بالاسم فقط

وظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، إذ يمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها من خلال الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، إنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير الجاري، فور اعتمادها من محافظ الإقليم، إذ من المقرر أن يتم إعلانها في المدارس ليحصل الطلاب عليها بسهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج خلال الساعات المقبلة، إذ من المقرر أن يتم إعلانها عبر رابط مديرية التربية والتعليم اضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسماعيلية

وتفصلنا ساعات قليلة عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسماعيلية، والتي سيتم إتاحتها أمام الطلاب فور اعتمادها عبر الرابط الآتي من خلال الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان صحفي، إنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم من خلال بوابة الأزهر الشريف عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ويستعد الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 وفي 17 محافظة أخرى، إذ يمكن معرفة نتائج الطلاب والطالبات في تلك المحافظات فور إعلانها من خلال الضغط «هنا».

في سياق متصل، أعلنت عدد من المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا، فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا، موضحةً أماكن تقديم التظلمات، ورسوم المادة الواحدة، ليتسنى الطلاب المتضررين من النتيجة التظلم عليها.