«إكسترا نيوز»: «حقائب السفر» دليل إقبال زوار معرض الكتاب على الشراء

عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.. رحلة فريدة نحو المعرفة».

«حقائب السفر» خير رفيق لزائر المعرض

سلط التقرير التلفزيوني الضوء على حرص بعض زوار معرض الكتاب على اصطحابهم «حقائب سفر» لمساعدتهم في حمل الكتب الكثيرة التي يشترونها بسهولة.

وأوضح التقرير أن هذه الحقائب امتلأت بها أروقة معرض الكتاب وصفها الزوار بأنها خير رفيق لزائر المعرض والمعين الوحيد له، لأنها تساعده في سفره وترحاله، هي الوحيدة القادرة على مساعدته في اقتناء أكبر عدد من الكتب دون الشعور بعناء.

وقال شاب إندونيسي، يدعى أحمد كامل، خلال التقرير، إنه يحمل حقيبة سفر في معرض الكتاب نظرا لأنه يشتري الكثير من الكتب، ويشعر بصعوبة في حمل هذه الكتب باليد لذلك يحمل حقيبة سفر، لافتا أنه اشترى حوالي 40 كتابا: «لو تبقت نقود لدي سآتي مرة أخرى للمعرض لأشتري كتبا أكثر».

ولفت التقرير إلى أن الشاب الإندونيسي بالكاد يستطيع رفع الحقيبة من الأرض بعد أن امتلأت على آخرها من الكتب، فيبدو أن اصطحاب حقائب السفر لمعرض الكتاب ليست مبالغة من الزوار.