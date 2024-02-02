الفنان محمد عادل: الطفل مظلوم فنيا ومسرحية «نور في عالم البحور» موجهة إليه

قال الفنان محمد عادل، إن الطفل مظلوم بسبب قلة الأعمال الفنية الموجهة له، موضحًا: «أحب المسرح، وأرى أن الطفل مظلوم إعلاميا وتعليميا وفنيا، وهو ما دفعني إلى تقديم العرض المسرحي نور في عالم البحور».

الطفل مظلوم بقلة الأعمال الفنية الموجهة له

أضاف «عادل»، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج 8 الصبح، عبر قناة «dmc»: «لا أنكر أن المسرح القومي للطفل يقدم عروضا كثيرة جدا، لكنه لا يسلط عليها الضوء، وفي مصر يمكننا تقديم مسرح الطفل، كما أننا نقتبس من أعمال ديزني ما هو ناجح ومناسب للمجتمع».

وتابع حديثه عن العرض المسرحي «نور في عالم البحور»: «نور صياد غلبان بيسعى على أكل عيشه، وكل ما يرمي الصنارة يصطاد قمامة، وده سبب له تعب نفسي، وفي إحدى المرات عثر على زجاجة غريبة فتحها وخرج له منها مارد وحكى له عن أزمته، فأخبره المارد بإنه يجب عليه القيام برحلة للوصول إلى نجمة الأمان التي بها كل الأدوية التي تشفي كل عيان وكائن حي نبات وبشر وحيوان، فأعجبته الفكرة».

وواصل: «في المقابل، كان لدى عروسة البحور في المملكة، نفس الأزمة، وهي أن البحر كان ملوثا زيادة عن اللزوم، وبالتالي، كان لزاما على عروسة البحور العثور على النجمة لإنقاذ العالم».