مسلسل سره الباتع الحلقة 27.. ميدو عادل يواسي إسلام حافظ

تضمنت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 27 الكثير من التطورات بعد إقامة حفل زفاف صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 27

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 27 أيضًا في نفس اليوم زواج سعاد التي تجسد شخصيتها الفنانة هدى الأتربي، والفرنسي بشار، بعدما أعلن اسلامه وهذا الأمر تسبب في أزمة حيث أدى إلى غضب مختار الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام حافظ.

وحاول ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل أن يقف بجانبه ويتحدث معه وأخبره مختار أنَّه يحب سعاد وكان يتمنى أن يكون معها ولكن ناجي طلب منه أن يفرح لها.

وظل مختار يحب سعاد على مدار الحلقات وكان قد تحدث عن أنه أحبها من الصغر ولكنه ظل لسنوات طويلة يحبها ولم يخبرها على الإطلاق بهذا الأمر.

أبطال سره الباتع

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفي وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.