مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. ميدو عادل يكتشف مقتل حبيبته على يد الفرنسيين

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 10، الكثير من الأحداث خاصة بعد هروب «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، من حكم الإعدام الذي صدر ضده من الحملة الفرنسية بعد مساعدة أهل قريته له.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10

ومسلسل سره الباتع الحلقة 10، تضمن مواصلة الجنود الفرنسيين البحث عن «حامد»، وفي أثناء بحثهم، دخلوا منزل والدته وحاول أحدهم أن يصفعها بالقلم على وجهها، ولكن هنا تدخل الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، فتم ضربه واعتقاله.

وعلى الجانب الآخر، كان يجلس حامد مع «نادر» الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل، وأتى إليهم أحد أفراد قريتهم، وأخبر «نادر» بمقتل حبيبته «زهرة» على يد الفرنسيين في أثناء الضرب الذي حدث في محاكمة «حامد»، وهو الأمر الذي جعله يدخل في حالة من الصدمة والانهيار.

وبعدها، خرجت جنازة «زهرة»، وخرج معها كل أهل القرية معبرين عن اعتراضهم عن الاحتلال الفرنسي، وسط بكاء وصراخ من أهلها وأهل قريتها، في أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10.