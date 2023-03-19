ميدو عادل لقناة الحياة: «سره الباتع» تاريخي معاصر.. ويقدم وجبة دسمة

تحدث الفنان ميدو عادل، عن مشاركته في مسلسل سره الباتع، الذي يعرض على قناة الحياة في شهر رمضان المقبل، موضحًا: «أكثر ما يميز هذا المسلسل أنه مصري حتى النخاع، دائما ما يكون لدينا ديفو في الشكل الدرامي وهو أننا نتبع الموضة مثل الأكشن والاجتماعيات، ولكن سره الباتع مسلسل مصري تاريخي معاصر».

وجبة دسمة يقدمها خالد يوسف

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن المسلسل وجبة دسمة سيقدمها المخرج خالد يوسف مع نجوم كبار، ويعبر عن مصر في فترة المماليك والاحتلال الفرنسي.

الحاجة إلى التوعية

وتابع الفنان: «في هذه الفترة نحتاج إلى توعية كل أبنائنا وأهالينا ونحاول نقرب من مصر القديمة والرائعة التي تكافح طوال الوقت، المسلسل بطولة جماعية ولا يمكن إنكار وجود بطلين رسميين، وهما أحمد السعدني وسيكون مفاجأة عظيمة، هناك النجم الكبير أحمد فهمي، وأفضل شيء هو وجود فنانين من كل العصور مثل جيل الشباب والوسط».