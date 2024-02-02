شهد سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-2-2024 بالبنوك في مصر، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الإماراتية اليوم 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

ووفق آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات، توضح «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.