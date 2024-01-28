استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك في بداية التعاملات اليوم، حيث سجل متوسط سعره نحو 8.42 جنيه للبيع فيما سحل سعر الشراء نحو 8.39 جنيه وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث تستعرض الوطن في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم بحسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع نحو 8.42 جنيه، اليوم الأحد 28-1-2024.

سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 28-1-2024 في البنك الأهلى المصرى نحو8.38 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتى في بنك مصر عند 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك الإسكندرية

لامس سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 28-1-2024 في بنك الإسكندرية ال 8.42 جنيه في حالة الشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك القاهرة

وصل سعر الدرهم الإماراتى في بنك القاهرة نحو 8.42 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 8.38 جنيه.