كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن ثبات سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 27-1-2024 في البنوك المصرية، حيث لم يطرأ على أسعار كافة العملات أي تغيراً منذ ختام تعاملات البنوك يوم الاربعاء الماضي، إذ يبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.42 جنيه وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وأوضحت المواقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 27-1-2024 في البنوك المصرية يبلغ 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.39 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم السبت داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 8.42 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 8.41 جنيه.

سعر الدرهم الإمارتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك الإسكندرية إلى 8.38 جنيه للشراء و8.42 جينه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت داخل بنك القاهرة يبلغ 8.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.38 جنيه.