وزير المالية الإسرائيلي يتراجع: بناء المستوطنات في غزة ليس من أهداف الحرب

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني المتطرف، إن إعادة بناء المستوطنات في غزة ليست من أهداف الحرب على القطاع، وفقا لما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تناقض تصريحات الوزير المتطرف

وجاءت تصريحات «سموتريتش» متناقضة بشكل كبير مع تلك التي أدلي بها في 28 يناير الماضي، خلال مؤتمر «إعادة الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من غزة»، الذي ضم 12 وزيرا و15 عضوا من الكنيست.

خلال المؤتمر دعا زعيم الحزب الصهيوني الديني المتطرف، إلى إعادة استيطان غزة بعد الحرب وتشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع، وقال: «من أجل تحقيق الأمن يجب السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني».

واعتبر سموتريتش أن الحال في غزة سيكون مغايرا تماما إذا شجعت إسرائيل على الهجرة وتقليص عدد الفلسطينيين في القطاع، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

ردود فعل غاضبة في الداخل الإسرائيلي بسبب تصريحات «سموتريتش»

تصريحات «سموتريتش» أثار ردود فعل غاضبة في الداخل الإسرائيلي، وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على منصة «إكس»، إن المؤتمر سيضر إسرائيل على الساحة الدولية، وهاجم الحكومة الحالية ووصفها بأنها «أفشل حكومة مرت في تاريخ إسرائيل».

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن الوزير المتطرف سموتيرتش، يبحث عن تعديل لموقفه لتفادي موجة الغضب والانتقادات التي ستطوله والخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه بسبب تضارب تصريحاته، قائلًا: «أعتقد أنها ليست فكرة مثالية مناقشة اليوم التالي لما بعد الحرب، ولكن جرى دفعنا لذلك».