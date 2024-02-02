وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى ههيا المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

انتظام العمل بقسم العمليات الجراحية

وتابع وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما اطمأن على انتظام العمل بقسم العمليات الجراحية، مؤكدا أهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات.

إجراء الجراحات المتقدمة وذات المهارة بالمستشفى

وأشار إلى ضرورة إجراء الجراحات المتقدمة وذات المهارة بالمستشفى، كما تفقد قسم الجراحة وقسم الأطفال وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، وسجلات التردد على القسم، وشدد على تقديم أفضل الخدمات المترددين.

رفع كفاءة الخدمات الطبية بقسم النساء

ووجه مدير عام العلاجي واستشاري النساء والتوليد بالمديرية، بدراسة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالقسم، كما تفقد مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وصرف الوجبات وفقاً للكميات والمواعيد المحددة لها، وفي نهاية الزيارة تفقد أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني العلوي لتطوير قسم الأطفال، ودعم المستشفى بقسم داخلي وعناية لمناظير الجهاز الهضمي.