«الصحة»: أعراض خطيرة تهدد صحتك مع انخفاض درجات الحرارة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من علامات خطيرة قد تُصيب المواطنين خلال فترة انخفاض درجات الحرارة، مشددة على أهمية عدم تجاهل هذه الأعراض، واللجوء إلى مكان دافئ فور ظهورها.

تأتي هذه التحذيرات، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض لا تتجاهلها حال ظهورها خلال انخفاض درجة الحرارة

جاءت هذه الأعراض على النحو التالى وفقا لوزارة الصحة:

- تثليج في الجلد وخاصة اليدين والقدمين.

- الأذنين والأنف.

- الخدين والذقن.

ارتداء الكمامات حال التواجد في الأماكن المزدحمة

تابعت وزارة الصحة، في حال ظهور هذه الأعراض، لا بد من الذهاب الى مكان دافئ فورا، مشيرة إلى ضرورة اتباع التعلميات التي تصدرها هيئة الأرصاد، خلال فترة انخفاض درجة الحرارة، وارتداء الكمامات خلال الأماكن المزدحمة وفى حال إصابة أحد الأشخاص بنزلات البرد أو الإنفلونزا للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.

وفي سياق متصل، طالبت المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستسفارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها المختلفة، والعمل على حل أي مشكلات، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطن على أكمل وجه.