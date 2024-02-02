فريدة الشوباشي: التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية في قائمة الشرف، فمصر تتحدث عن مواقف شديدة الرصانة والعقلانية، لأن المذابح الموجودة في قطاع غزة سببها عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية.

الولايات المتحدة تدمر فلسطين حاليا

وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها عبر قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية سهر الزهيري، أن الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وتدمر فلسطين حاليا، وإذا طلبت من إسرائيل التوقف عن هذه الحرب ستتوقف، وكأنه ليس هناك رأي عام في العالم إيذاء كل الهجمات التي ترتكبها تل أبيب في غزة بما فيها المستشفيات.

إسرائيل تكتب نهاية بدايتها حاليا

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن مصر تنبه العالم بما فيها الولايات المتحدة، أن هذه الأحداث ستعود إليها سلبا، وإسرائيل تكتب نهاية بدايتها حاليا، فالعالم تأكد من خلال الأحداث الأخيرة بأن الفلسطينيين هم المظلومين وليسوا إسرائيل.