رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

فريدة الشوباشي: الصورة المشرفة في الانتخابات هدية كبيرة من المصريين

كتب:

شروق مراد
10:29 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي

قالت الكاتب الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن صورة الانتخابات المشرفة هدية كبيرة من المصريين، بسبب إيمانهم بأن بحجم الدولة، خاصة بعد رفض المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضافت «الشوباشي» خلال مداخلتها على قناة «أون»، أن الشباب هم مستقبل مصر، وأكدوا ذلك بعد حضورهم القوي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وسوف تؤرخ هذه الانتخابات لمزيد من النجاحات في مصر.

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي: المصريون يسطرون ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الطاهري: كل مكونات المجتمع تفاعلت مع الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الطاهري: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مبشر ووطني بامتياز

برلماني: الشعب المصري أثبت وعيه وأصالته في الانتخابات الرئاسية 2024

متي تبدأ عمليات الفرز في الانتخابات الرئاسية 2024؟
بقلم شروق مراد