فريدة الشوباشي: الصورة المشرفة في الانتخابات هدية كبيرة من المصريين

قالت الكاتب الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن صورة الانتخابات المشرفة هدية كبيرة من المصريين، بسبب إيمانهم بأن بحجم الدولة، خاصة بعد رفض المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضافت «الشوباشي» خلال مداخلتها على قناة «أون»، أن الشباب هم مستقبل مصر، وأكدوا ذلك بعد حضورهم القوي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وسوف تؤرخ هذه الانتخابات لمزيد من النجاحات في مصر.