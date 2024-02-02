استعدادات مكثفة لافتتاح معرض أهلا رمضان بالدقهلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة موعد افتتاح معرض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية، إذ يجري توفير السلع الغذائية المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30% في المعارض.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه جرى عمل كافة الاستعدادات من أجل افتتاح معارض أهلا رمضان، ويتم العمل حاليا من أجل توفير كافة السلع المطلوبة.

وأشار إلى أن التخفيضات في معرض أهلا رمضان بالدقهلية تبدأ من 15% حتى 30% في السلع المختلفة وكذلك ياميش رمضان.

وأكد أنه سيجري افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية 15 فبراير الجاري، ويستمر المعرض طوال فترة شهر رمضان، من أجل توفير السلع للمواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان في الدقهلية

وأوضح أن معرض أهلا رمضان في الدقهلية يجري افتتاحه في نحو 19 مركزا بينها ما يلي:

- معرض حي شرق المنصورة في شارع الجيش

- معرض حي غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف

- معرض أهلا رمضان في السنبلاوين

- معرض أهلا رمضان في دكرنس

- معرض أهلا رمضان في بني عبيد

- معرض أهلا رمضان في المطرية

- معرض أهلا رمضان في الجمالية

- معرض أهلا رمضان في المنزلة