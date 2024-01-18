بدء تلقي طلبات المشاركة في معرض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

قال أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة بدأت في تلقي طلبات التجار الراغبين في المشاركة في معرض «أهلا رمضان»، المقرر إقامته خلال أيام في عدد من مراكز المحافظة.

وأضاف «الشافعي» في بيان صحفي، أنه ستتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات، بداية من الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري، تمهيدا لاختيار التجار وتسكينهم في معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية.

15 فبراير.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية

وقال أكرم الشافعي، إن معرض أهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية سينطلق من 15 فبراير المقبل ولمدة شهر متواصل، وستتم إتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن المعرض في الإسماعيلية سيتضمن معرضا رئيسيا بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية في المراكز والقرى بنطاق المحافظة إلى جانب إقامة عدد من الشوادر والسيارات المتنقلة.

تخفيضات على أسعار السلع والمنتجات

وأكد «الشافعي» أن المعرض سيتضمن منتجات رمضان «ياميش رمضان»، والسلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية كالسكر والدقيق والأرز والزيت بمشاركة المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.