الكيلو بـ2000 جنيه.. نبات يظهر مع الأمطار في مطروح وتكتشف مكانه كلاب مدربة

نبات غريب يشبه البطاطس، يخرج من الأرض عند سقوط الأمطار، ويسعى عدد كبير من المزارعين والتجار إلى جمعه، وبيعه في الأسواق بمبالغ كبيرة، نظرًا لندرته وعدم توافره، سوى في مناطق معينة، مثل محافظة مطروح، ويسمى الترفاس أو الفجع.

أوضح محمد أحمد مهندس زراعي معلومات عن نبات الترفاس، أو كما يطلق عليه نبات الفجع:

شكل نبات الترفاس

يأخذ أشكال دائرية غير منتظمة، ولا يحتوي على بذور وليس له جذور، ويشبه في شكله نبات البطاطس مما يجعله ملفتًا للنظر، خاصة عند إقبال البعض على شرائه، معتقدين أنه بطاطس، إلا أنهم يتفاجئون بسعره: «أول ما يسمعوا السعر يتخضوا، وبعد كدا يكتشفوا إن دا مش بطاطس، لأ نبات تاني واسمه ترفاس».

كيف ينبت الترفاس؟

نبات الترفاس من أغرب النباتات الموجودة، لأنه يخرج من الأرض عند سقوط الأمطار، ولا يتم زراعته بواسطة الأشخاص: «هو بيطلع لوحده، يعني مينفعش يتزرع، دي حاجة طالعة من عند ربنا».

يمتلئ بالسائل من الداخل، ويمتاز بقيمة غذائية عالية، ويسعى كثير من المواطنين لشرائه، من أجل الحصول على فوائده.

ينتشر في مدينتي السلوم ومرسى مطروح والقرى المجاورة لها، مثل قرية الجارة.

الترفاس من النباتات النادرة في الخليج

يعد من النباتات النادرة جدًا في دول الخليج، لذا يقومون بتدريب الكلاب والحيوانات، للكشف عن هذا النبات، نظرًا لارتفاع أسعاره وعدم وفرته في الأسواق: «بينزل في الصحراء بتاعت الدول العربية، وبيجيبوا الحيوانات ويدربوها، عشان تلاقي النبات دا».

يستخدم في أغراض الطهي، إذ يعد من الأنواع الفاخرة التي يمكن أن تدخل في مكونات الأكل: «دا حاجة نادرة مش موجودة، بيدخل في الأكل ويخليه غني أكتر، وطبعًا السعر بيرتفع، لو جايبين أكلة من بره فيها النبات دا، بس هو حلو جدًا ومغذي»، وفقًا لـ«محمد».

سعر نبات الترفاس في مصر

يتوفر في نوعين الترفاس الأبيض ويبلغ سعر الكيلو 1000 جنيه، أما الترفاس الأسود فهو الأغلى على الإطلاق، ولا يوجد استقرار في سعره، بسبب ندرة الحصول عليه، فقد يصل إلى 1500 جنيه أو 2000 جنيه وأكثر من ذلك، ولكن تتعدد أنواعه في دول الخليج العربي، فهناك أنواع لم تصل إلى مصر حتى الآن، وتكون أسعارها مرتفعة جدًا، بسبب القيمة الغذائية العالية: «الترفاس من سنتين كان بـ400 جنيه، النهاردة بقى بأسعار مضاعفة، لأنه مش موجود غير في مناطق محدودة بمصر».

ليس من السهل الحصول على هذا النبات، بسبب وجوده في مناطق محددة، والبحث الجاري من التجار والمزارعين لاقتنائه، من أجل بيعه والحصول على مبالغ كبيرة، بحسب «محمد».

فوائد نبات الترفاس

نبات الترفاس من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة، لذا لديه القدرة على محاربة الشوارد الحرة، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة السكر والسرطان بأنواعه.

أماكن بيع الترفاس في مصر

لا يتوفر نبات الترفاس في أماكن عديدة، إذ يوجد في أسواق قليلة بمحافظة مطروح، كما يحصل عليه البدو ويتجولون به لبيعه: «البدو مشهورين بالترفاس في مطروح والسلوم وسيوة».