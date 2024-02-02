أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. 13 جنيها لكيلو السكر

أعلنت وزارة التموين أسعار السلع التموينية عن شهر فبراير 2024، وذلك لجميع حاملي البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 21 مليون صاحب بطاقة مستحقة للسلع التموينية تصرف شهريا.

أسعار السلع التموينية

وجاءت أسعار السلع التموينية عن الشهر الجاري كالتالي:

- كيلو سكر 12.60 جنيه.

- كيلو أرز معبأ 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

- بسكويت يويوز سادة 1.5 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- مكرونة 800 جرام 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جرام 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.

- كيلو دقيق 18 جنيهًا.

- مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرام 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرام 16 جنيهًا.

أسعار الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 250 جرامًا 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جرامًا 7 جنيهات.

- لبن جاف 125 جرامًا 25.50 جنيه.

- خل 5% 900 مللي 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا 3 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا 3 جنيهات.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 2.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا 4 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات 6 جنيهات.

صابون ومسحوق في التموين

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيها.

- صابون غسيل 125 جرامًا 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جراما 7.50 جنيه.