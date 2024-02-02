موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة 2024.. نسبة النجاح 70%
كتب:
إحسان شعبان
02:56 م | الجمعة 02 فبراير 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة - أرشيفية
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة، وذلك عقب اعتمادها من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ يترقب الأهالي ظهور النتيجة لمعرفة أداء أبنائهم في مختلف الامتحانات.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في البحيرة
وأعلن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 يوم الأحد المقبل، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها من خلال المدارس.
وأعلن المصدر أن طلاب البحيرة يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدارس أو موقع وزارة التربية والتعليم، على أن يتبع الطالب عدة خطوات من خلال إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس واختيار الصف.
نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في البحيرة
وعن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة هذا العام، أعلن المصدر أن نسبة النجاح بلغت 70%، موضحاً أن عمليات التصحيح بدأت بالتزامن مع بداية الامتحانات كما تم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد.
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة