عضو التنسيقية: انضمام مصر لـ«بريكس» دفعة للاقتصاد الوطني

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب من الحكومة بعض الإجراءات اللازمة والضرورية للخروج منها، موضحا أن تلك الاجراءات يجب أن تتضمن حلولا لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب المستثمرين.

وأضاف الباز في بيان له، أن انضمام مصر للتجمع الاقتصادي «بريكس» خطوة مهمة ودفعة قوية للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الاستفادة من ضوابط وآليات التعامل بين دول التجمع، خاصة التعامل بالعملة المحلية فيما بينهم، مما يخفف الضغط على التعامل بالعملة الصعبة.

مزايا الدخول في بريكس

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مزايا الدخول في تجمع «بريكس» مع الدول صاحبة الاقتصاديات القوية، يعطي مرونة أكثر للاقتصاد الوطني في مواجهة أي صراعات أو أحداث عالمية طارئة كتلك التي نشهدها منذ عامين، والتي أثرت على كل اقتصاديات العالم، ومنها الاقتصاد المصري.

تكثيف الحملات الرقابية ومواجهة احتكار السلع يخفف حدة الأزمة

وشدد الباز على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، فضلا عن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة مما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا أهمية توطين الصناعات المحلية لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.