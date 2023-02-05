رفعت سيد أحمد لـ محمد الباز: الإخوان أول من وضعوا الفكر الداعشي في العصر الحديث

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، إن جماعة الإخوان قدمت لنا نموذجا فاشلا سياسيا وخدميا واقتصاديا، مشيرا إلى أن الإخوان، أول من وضعوا الفكر الداعشي في العصر الحديث.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن صالح سرية الإخواني، هو صاحب أول تنظيم داعشي في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه كان يعتبر تحية العلم الجمهوري كفر، لذلك فإن تأسيس مدرسة التكفير بدأت من عند مؤلفاته.

وعن تقارب الرئيس الراحل محمد أنور السادات والإخوان، قال: «في بدايات حكم السادات أراد أن يخوض الإخوان صراعا مع الناصريين والمعارضة بدلا منه، وكان سلوك غير موفق، لأن هذه التيارات لا صديق لها ولا اتفاق معها».

وأكد رفعت سيد أحمد، أن الإخوان لن يعودوا إلى المشهد كما كانوا من قبل، لأن رفض الاخوان في 2013، رفض شعبي وليس من النظام فقط، لأن الشعب أدرك حقيقة الإخوان، وأنهم نموذج إقصائي وفاشي وفاشل، لذلك أصبحت مشكلتهم مع الشعب وليس النظام والمثقفين.