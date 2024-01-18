أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-1-2024 بالأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-1-2024 بمختلف الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار، ومن ضمنها أسعار الموز والتفاح والخوخ، ويتابع المواطنون أسعار الفاكهة بشكل يومي، وتختلف قليلًا من منطقة سكنية إلى أخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء بشأن أسعار الخضروات والفاكهة.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-1-2024 في الأسواق، كالآتي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ16 جنيهًا.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ33 جنيهًا.

سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيهًا.

سعر البرقوق: الكيلو بـ33 جنيها.

سعر الموز المستورد: الكيلو بـ27 جنيها.

سعر اللارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

سعر الكيوي: الكرتونة بـ277 جنيها.

سعر الكنتالوب: الكيلو بـ17 جنيهًا.

سعر الكاكا: الكيلو بـ24 جنيهًا.

سعر العنب المستورد: الكيلو بـ35 جنيهًا.

سعر الدوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ15 جنيهًا.

سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ48 جنيهًا.

سعر الأناناس: الواحدة بـ53 جنيهًا.