أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:30 ص | الخميس 25 يناير 2024
الفاكهة - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق استقرارا ملحوظا، بحسب ما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الفاكهة اليوم:
أسعار الفاكهة اليوم
جاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق، كالآتي:
سعر الموز البلدي: الكيلو بـ15 جنيهًا.
سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ31 جنيهًا.
سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيهًا.
سعر البرقوق: الكيلو بـ31 جنيها.
سعر الموز المستورد: الكيلو بـ28 جنيها.
سعر اللارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.
سعر الكيوي: الكرتونة بـ327 جنيها.
سعر الكنتالوب: الكيلو بـ16 جنيهًا.
سعر الكاكا: الكيلو بـ22 جنيهًا.
سعر العنب المستورد: الكيلو بـ34 جنيهًا.
سعر الدوم: الكيلو بـ4 جنيهات.
سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ14 جنيهًا.
سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ48 جنيهًا.
سعر الأناناس: الواحدة بـ57 جنيهًا.