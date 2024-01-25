أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق استقرارا ملحوظا، بحسب ما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الفاكهة اليوم:

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 25-1-2024 في الأسواق، كالآتي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ15 جنيهًا.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ31 جنيهًا.

سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيهًا.

سعر البرقوق: الكيلو بـ31 جنيها.

سعر الموز المستورد: الكيلو بـ28 جنيها.

سعر اللارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

سعر الكيوي: الكرتونة بـ327 جنيها.

سعر الكنتالوب: الكيلو بـ16 جنيهًا.

سعر الكاكا: الكيلو بـ22 جنيهًا.

سعر العنب المستورد: الكيلو بـ34 جنيهًا.

سعر الدوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ14 جنيهًا.

سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ48 جنيهًا.

سعر الأناناس: الواحدة بـ57 جنيهًا.