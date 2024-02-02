محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة الحسينية بتكلفة 16 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس

وقال رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه جار متابعة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد والذي يقع بجوار مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 16 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي.

الانتهاء من أعمال التصميمات الجديدة

وأوضح رئيس مدينة الحسينية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الجديدة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والتي ستقوم بتنفيذ الأعمال لسرعة دخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ليعود بالنفع والفائدة على الجميع في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة في القرى البعيدة والنائية تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس مدينة الحسينية إلى أنه يتم العمل على إزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة تنفيذ المشروعات.