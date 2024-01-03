تقديم خدمات طبية لـ6 آلاف مواطن خلال قافلة في مركز الحسينية بالشرقية

قال عبد الحميد الطحاوي، وكيل وكيل التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إن مركز شباب سعود التابع لإدارة شباب الحسينية، استضاف اليوم الحملة الطبية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية الطبية وحملات التوعية والتي تختص بالصحة الإنجابية والمرأة.

وأضاف «الطحاوي»، أن الحملة أقيمت على مدار يومين بمركز شباب سعود في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة وسط حشد كبير من أهالي قري مركز الحسنية.

6 آلاف مستفيد من أهالي الحسينية

وأقيمت الحملة الطبية على مدار يومين بمركز شباب سعود والذي يستضيف القافلة في إطار دور مراكز الشباب المجتمعي والتي أدت خدماتها الطبية التوعوية للمواطنين على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يناير 2024، وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 6 آلاف مستفيد على مدار يومين.

تخصصات مختلفة للعيادات

وأشار إلى أن الحملة تضمنت عيادات مختلفة التخصصات، وتم تقديم حزمة من البرامج التوعوية بما يخص الصحة الانجابية وصحة المرأة والأسرة والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والدعم، فضلا عن تنفيذ ندوات لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر والقضايا المجتمعية التي تهم المجتمعات الريفية كما تم عرض الخدمات الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعي وكيفية الحصول على الخدمات والدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجاً.