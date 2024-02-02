عضو مجلس إدارة البورصة: تصدرنا مكاسب البورصات العربية 2023

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة نجحت خلال عام 2023 المنصرم في تحقيق صعود بمؤشراتها النهائية بشكل فاق التوقعات، حيث إنه فيما يخص مؤشر البورصة EGX 30 فقد نجح في تحقيق صعود وصل لما يقارب الـ 70%، في الوقت الذي حقق فيه مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة وصلت لـ 130%، الأمر الذي مثل طفره في القطاع.

البورصة أهم الممرات الناجحة لجذب استثمارت الأفراد

وأضافت «يعقوب» لـ«الوطن»، أن البورصة المصرية كانت في عام 2023 إحدى أهم الممرات الناجحة في جذب استثمارات الأفراد عقب ارتفاع أسعار العقارات والذهب معا، ذلك نظرا لانخفاض قيمة الأسهم والأصول المطروحة في البورصة عن قيمها العادلة، ورغب في دخول المؤشر لمستويات 26 ألف مع نهايات 2023، لكن ما زالت الأسهم المطروحة في البورصة رخيصة حال مقارنتها بغيرها من الاستثمارات التي يريدها الفرد العادي.

وأوضحت أن النجاحات المتوالية التي حققتها البورصة المصرية في عام 2023 تعد عالية النسبة حال مقارنتها بقيمة الأسهم في أعوام 2018 أو 2016، عقب خفض قيمة العملة، وبالتالي يعد السبب الأساسي لاهتمام المستثمرين بضخ أموالهم بالبورصة التحوط من مخاوف التضخم، وكذا المساعي الحكومية لضبط السياسة النقدية.

نجاح مجال البتروكيماويات

وأكدت أن أهم القطاعات التي حققت نجاحات كبرى هو مجال البتروكيماويات، ذلك لما تنتجه مصر من أسمدة استحوذت نسب توزيعها على دول كبرى في العالم، تلاه قطاع الاتصالات ثم القطاع العقاري، ثم مواد التشييد والبناء، لافته إلى أن المؤشر السبعيني قد صعد بداية العام الجاري لوجود حالة ثقة ما بين المستثمرين والأسهم الصغيرة والمتوسطة.