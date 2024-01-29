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أخبار البورصة المصرية.. حققت 22 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
05:17 م | الإثنين 29 يناير 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 29227.79 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 22 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.06% عند مستوى 6795.92 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين

ومن بين أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات بنسبة 0.97% عند مستوى 9636.93 نقطة.

22 مليار جنيه مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 7.2 مليارات جنيه، عبر التداول على 1.6 مليارات سهم، وتنفيذ 204 ألف و430 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 22 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم، نحو 2.070 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 17.41% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 17.41% منذ بداية العام الجديد 2024.

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بقلم وليد عبد السلام