رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار البورصة المصرية اليوم.. 51 مليار جنيه مكاسب سوقية بختام التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
06:17 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347.3 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 51 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.13% عند مستوى 6940.6 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء

ومن بين أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات بنسبة 2.32% عند مستوى 9860.38 نقطة.

51 مليار جنيه مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 7.5 مليار جنيه، عبر التداول على 1.6 مليارات سهم، وتنفيذ 188 ألف و872 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 51 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم، نحو 2.121 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 21.9% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 21.9% منذ بداية العام الجديد 2024.

اقرأ المزيد:

أخبار البورصة المصرية.. حققت 22 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح البورصة المصرية خلال افتتاح معرض الكتاب

أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية بقيمة 8 مليارات جنيه في ختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-1-2024.. مكاسب سوقية بـ26 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية بـ10 مليارات جنيه

إبراهيم عشماوي يعلن تغيير اسم البورصة المصرية للسلع
بقلم وليد عبد السلام