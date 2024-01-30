أخبار البورصة المصرية اليوم.. 51 مليار جنيه مكاسب سوقية بختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347.3 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 51 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.13% عند مستوى 6940.6 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء

ومن بين أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات بنسبة 2.32% عند مستوى 9860.38 نقطة.

51 مليار جنيه مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 7.5 مليار جنيه، عبر التداول على 1.6 مليارات سهم، وتنفيذ 188 ألف و872 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 51 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم، نحو 2.121 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 21.9% منذ بداية العام

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 21.9% منذ بداية العام الجديد 2024.