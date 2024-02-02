الشاعر العراقي علي الشلاه: معرض القاهرة للكتاب يظل الأهم عربيا

قال الدكتور علي الشلاه الشاعر العراقي، إنه ولد في مدينة بابل العراقية، والإنسانية كما يعرف الأشقاء في مصر، بأن بابل مدينة مؤسسة في الحضارة الإنسانية، وعندما كانوا صغارا يلعبون كرة القدم يخافون ليس فقط على كرة القدم أن تنكسر ولكن على الأرض التي تسير عليها الكرة بألا تخدش شيئا من تاريخ هذه الأرض.

وأضاف «الشلاه»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أنه ولد شاعرا في هذه التربة والأرض وهذا الجو العربي الخالص تراث عربي مؤسس من القرآن الكريم وصولا لكبار الشعراء العرب، ووفق هذه الرؤية تشكلت معرفته الأولى بالثقافة والأدب، ومنها انطلق وقرر فيما بعد الاستمرار والدراسة في نفس المضمار.

حالة تنافس بين السرد والشعر

وتابع: «منذ سنوات نعيش حالة التنافس بين السرد والشعر، حتى أن بعض الشعراء بات يكتبون أعمالا روائية، لكن العرب تظل أمة قريبة من الشعر، وهذا الذي أراه، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب خاصة بالندوات استمعت إلى شعراء من مصر وعدد من الدول العربية لديهم تجارب مهمة ويمكن أن يعول عليهم مستقبلا ، ومصر من الرئات الأهم في الثقافة العربية، ومعرض الكتاب بالقاهرة لا يشبه أي معرض آخر، ويظل الأهم عربيا».