استخراج تصاريح العمل ووثائق السفر للمواطنين بالمجان بمناسبة عيد الشرطة

قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بمشاركة المواطنين الاحتفال بمناسبة عيد الشرطة، من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، واستخراج تصاريح العمل ووثائق السفر لعدد من المواطنين المتقدمين بالمجان.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجالها بمناسبة عيد الشرطة.