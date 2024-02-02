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معرض القاهرة الدولي للكتاب

استخراج تصاريح العمل ووثائق السفر للمواطنين بالمجان بمناسبة عيد الشرطة

كتب:

محمد بركات
02:35 م | الجمعة 02 فبراير 2024
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بمشاركة المواطنين الاحتفال بمناسبة عيد الشرطة، من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، واستخراج تصاريح العمل ووثائق السفر لعدد من المواطنين المتقدمين بالمجان.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجالها بمناسبة عيد الشرطة.

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