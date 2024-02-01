«الداخلية» تنظم احتفالية لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وأسرهم

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72، أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، لعدد من النزلاء وأسرهم، جرى خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (جهاز عروسين "أجهزة كهربائية"– بطاطين – مواد غذائية).

لاقت تلك المبادرة استحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم لهم بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.