«الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة.

من بين أبرز المضبوطات «25 طن أرز - 30 طن سكر - 10,250 طن دقيق بلدي مدعم - 6 طن دقيق أبيض - 15 طن مسلى - 6 طن مكرونة - 45,540 طن أعلاف حيوانية - 7 طن زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام - 15,550 طن أسمدة زراعية - 102732 عبوة سجائر»، واتخذت الإجراءات القانونية.