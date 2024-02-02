«زراعة الشرقية» تكشف أبرز طرق زيادة إنتاجية محصول القمح

كشف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أبرز طرق لزيادة إنتاجية محصول القمح.

أبرز طرق زيادة إنتاجية محصول القمح

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إنتاجية محصول القمح تزداد من خلال الاعتدال في الري ووضع السماد الآزوتي قبل الري مباشرةً، وحماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها في حينها لضمان سلامته، والتوسع في زراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة، وتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بتلك الأصناف.

ندوة إرشادية لمزارعي محصول القمح

جاء ذلك خلال ندوة إرشادية لمزارعي محصول القمح بقرية كفور نجم التابعة لرئاسة مركز ومدينه الإبراهيمية، بإشراف إدارة الإرشاد الزراعي، بحضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح سابقا، وعدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القمح بالقرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه خلال الندوة جرى استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وكيفيه مقاومه الأمراض والآفات.